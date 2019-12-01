CFE debe responsabilizarse de los apagones: Josué Guerrero 

Corregidora, Querétaro, a 9 de julio 2026.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, llamó a las autoridades responsables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que atiendan de forma oportuna las fallas en el suministro eléctrico que se presentan en la demarcación.

Puntualizó que hay personas que se han quedado por más de 24 horas sin suministro eléctrico, lo cual genera molestia, pero también preocupación y problemas de salud, ya que hay muchos ciudadanos que utilizan medicamentos refrigerados, así como aquellos que necesitan tener un respirador y otros instrumentos médicos especializados para sus tratamientos.

“Yo lo que solicité y lo reitero es que CFE pueda hacerse responsable de esta situación que le ha causado ya molestias e inconvenientes a mucha gente en Corregidora, pero en general en el estado de Querétaro, el que se queden personas con más de 24 horas sin servicio de energía eléctrica, no es algo que solo genera inconformidad, es algo que puede generar incluso problemas a la gente que necesita medicamentos refrigerados, gente que debe estar conectada a un respirador ya es un tema que atenta contra su salud, su integridad” dijo.

Enfatizó que la CFE tiene que fortalecer sus acciones y atacar los problemas de fondo, y no únicamente atenerse una vez que se presenten los cortes en la red de siniestro eléctrico.

“Hacemos un llamado a la CFE para que pueda atender esto de fondo, no solamente cuando se presenta una suspensión en el servicio; sino que puedan fortalecer su infraestructura para que esto no siga sucediendo”.

Recordó que el fin de semana se registraron colonias del municipio con cortes en el suministro eléctrico, y actualmente este ya fue restablecido.