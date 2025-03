CESMICH genera diálogos con la ciudadanía sobre los temas de relevancia

Morelia, Michoacán, 14 de marzo 2025.- El Consejo Económico y Social demuestra con acciones su verdadero compromiso por llevar a la sociedad civil los temas más importantes para el Estado y el País; en esta ocasión arrancó "Conversaciones que Trascienden", con una plática sobre la elección judicial, ante una muy importante asistencia de abogados, estudiantes y público en general.

El consejero Gamaliel Esparza, en representación del presidente del Cesmich, Eduardo Orihuela Estefan, dio a conocer que desde el consejo se llevan a cabo importantes esfuerzos por satisfacer los grandes intereses de la sociedad y sin duda, la elección del próximo primero de junio es uno de ellos y a nosotros, dijo, como sociedad civil nos corresponde que se cumpla con la conclusión de este proceso".

Sin duda, añadió, es importante conocer las reglas con las que se llevará a cabo la elección y participar para que lleguen los mejores perfiles al Poder Judicial; eso es lo verdaderamente importante y se considera que luego de este ejercicio inédito se podrán rescatar experiencias rumbo a siguientes procesos electorales.

Posteriormente, el coordinador jurídico del Cesmich, Jesús Mendoza Gómez, presentó a quienes hablaron desde la experiencia sobre procesos electivos y las nuevas reglas para la elección de magistrados, magistradas, jueces y juezas del poder judicial; David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán y a Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Ambos coincidieron en que la primera diferencia a una elección de puestos de representación popular, es que los candidatos no son postulados por partidos políticos sino por los otros dos poderes -ejecutivo y legislativo-, así que los órganos electorales no validan a los aspirantes, pero no se debe demeritar la importancia de quienes llegarán al Poder Judicial, así que invitaron a la participación, con el voto el primero de junio.

Precisamente al hablar del sufragio, detallaron que las boletas serán muy distintas, ya que no vendrán fotos de candidatos ni los logotipos de partidos políticos. Sí vendrán los nombres de los aspirantes y en algunos casos su seudónimo, además del poder que los postuló y/o en su caso si ya estaban y buscan permanecer en el Poder Judicial.

Tanto Delgado Arroyo como Hurtado Gómez, coincidieron en que este proceso de selección de jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros representa un reto para los órganos electorales, pero han llevado a cabo el procedimiento conforme a lo esperado. A cada ciudadano que acuda a votar, detallaron, se le entregarán 11 boletas en total y el proceso del sufragio calculan que podría durar entre 15 y 20 minutos.

Durante "Conversaciones que Trascienden", se aclararon dudas de los asistentes y al finalizar, el consejero Gamaliel Esparza, celebró que este tipo de ejercicios sean promovidos por el Cesmich y aseguro que vendrán varios más, de interés para la sociedad civil.