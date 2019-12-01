Certificado Laboral para la Agroexportación protege derechos de jornaleros del aguacate

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Ampliar el acceso a la seguridad social de quienes trabajan en la cadena de exportación del aguacate es el propósito del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), cuya implementación gradual permitirá incorporar requisitos para acreditar la formalidad del empleo en huertos, empresas de corte y empaques, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Para avanzar en este proceso, es importante que las empresas exportadoras identifiquen a los participantes de su cadena de valor y revisen sus necesidades de regularización. Esta preparación facilitará el cumplimiento de las siguientes etapas y contribuirá a que la actividad exportadora esté respaldada por personas trabajadoras inscritas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de la plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro), el esquema sumará gradualmente nuevas exigencias en las renovaciones del certificado. El objetivo es comprobar que los distintos participantes cuentan con registro patronal y con personal dado de alta ante el IMSS, en correspondencia con las labores necesarias para producir, cortar y empacar el aguacate destinado a la exportación.

En esta primera etapa, 215 empresas agroexportadoras de Michoacán y Jalisco obtuvieron el CLA, de las cuales 125 corresponden a Michoacán. El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez, explicó que para tramitarlo ingresaron a la plataforma con su e.firma y proporcionaron información estadística sobre sus operaciones y su cadena de valor.

El funcionario precisó que los certificados de esta primera etapa tienen vigencia hasta la primera semana de noviembre y que las siguientes renovaciones incorporarán requisitos adicionales hasta acreditar la formalidad laboral en toda la cadena. Destacó que Michoacán y Jalisco encabezan este proceso, con el que se busca fortalecer la protección laboral de las personas que sostienen la exportación del aguacate.