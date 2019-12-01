Certeza al magisterio y becas a 848 mil alumnos logran cuarto año completo de clases: Bedolla

Morelia, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Como resultado de un manejo responsable, honesto y transparente de los recursos públicos, así como el apoyo a 848 mil alumnos de todos los niveles educativos, Michoacán ha consolidado su cuarto año completo de clases consecutivas, garantizando el derecho a la educación de miles de niñas, niños y jóvenes, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal resaltó que gracias a la disciplina financiera, la presente administración ha cumplido de manera puntual con el pago de 114 quincenas al magisterio michoacano, cubriendo de forma íntegra salarios, prestaciones y bonos a las maestras y los maestros de la entidad.

"La constancia en los pagos y la certeza laboral son fundamentales para mantener las aulas abiertas. Hoy los recursos se administran con total transparencia y se destinan estrictamente a los rubros para los que fueron asignados", afirmó Ramírez Bedolla.

Asimismo, el gobernador detalló que la continuidad escolar en el estado se ha visto fortalecida por la política social del Gobierno Federal ya que, actualmente, el esquema de becas impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, beneficia a alumnos michoacanos desde el nivel primaria hasta la universidad.

Resaltó que, como parte del compromiso con la educación pública desde el inicio del presente gobierno se han implementado acciones enfocadas en combatir la deserción y asegurar un mejor futuro para la juventud.