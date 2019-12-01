Cero tolerancia en el municipio de Querétaro por maltrato animal: Felifer Macías 

Querétaro, Querétaro, a 17 de abril de 2026.– El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, expresó su indignación por el caso de maltrato animal difundido recientemente en redes sociales y aseguró que el gobierno municipal actuará con firmeza para erradicar estas prácticas.

“Inmediatamente instruí a la Secretaría de Bienestar Animal, encabezada por Leni Merenes, a presentar la denuncia ante la Fiscalía. La denuncia ya fue interpuesta y toda la información obtenida de los videos fue entregada para identificar el vehículo y al propietario”, señaló el alcalde.

Esto, luego de que en redes circuló un video en el que el conductor de una camioneta lleva arrastrando en la parte de atrás a un lomito, quien al parecer ya va sin vida por lo que los usuarios exigieron a las autoridades dar con los responsables para que sean juzgados por crueldad animal.

Macías Olvera subrayó que no habrá retrocesos en la lucha contra la matanza y el abandono de animales, y reiteró que la Fiscalía será la encargada de precisar las ubicaciones y el contexto de los hechos.

Con estas acciones, el municipio busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia al maltrato animal y fortalecer la protección de los derechos de los seres vivos en Querétaro.