“Cerca de 800 mil estudiantes reciben becas en Michoacán; es una inversión histórica que transforma la vida de las familias”: Jesús Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 11:57:48

Morelia, Michoacán, a 06 de abril de 2026.— La política educativa en Michoacán se ha convertido en uno de los ejes más sólidos de la transformación social, al garantizar que el acceso y la permanencia en la escuela dejen de depender de la condición económica de las familias. Actualmente, 791 mil 374 estudiantes de todos los niveles reciben algún tipo de beca, lo que representa una dispersión cercana a los 6 mil millones de pesos en solo cinco bimestres.

El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que este alcance no es menor: se trata de una política estructural que acompaña a las y los estudiantes desde la educación básica hasta el nivel superior, consolidando trayectorias educativas completas y reduciendo una de las principales causas de abandono escolar.

“Hoy la educación en Michoacán ya no está condicionada al ingreso familiar. Las becas se han convertido en un derecho que permite que niñas, niños y jóvenes permanezcan en las aulas y construyan su futuro”, señaló.

Explicó que este esfuerzo implica no solo ampliar la cobertura, sino fortalecerla en los momentos más críticos del sistema educativo, particularmente en secundaria y media superior, donde históricamente se concentraban los mayores niveles de deserción. Al mismo tiempo, dijo, se ha ampliado el acceso desde primaria y se mantiene el respaldo a quienes logran llegar a la educación superior, incluso con apoyos más robustos.

“Cada beca es un ingreso directo a los hogares. No es un dato abstracto: es alimentación, transporte, útiles escolares, pero también es tranquilidad para las familias.

Es la certeza de que sus hijas e hijos no tendrán que abandonar la escuela por falta de recursos”, subrayó.

Jesús Mora destacó que los resultados de esta política ya son visibles: se han logrado ciclos escolares continuos completos, un incremento en la matrícula y una disminución sostenida del rezago educativo, además de una mayor confianza de la comunidad en la educación pública.

“Lo que estamos viendo es una transformación de fondo. Durante años se normalizó que estudiar fuera un privilegio; hoy estamos construyendo un modelo donde la educación es un derecho garantizado y respaldado con inversión pública”, puntualizó.

El dirigente estatal agregó que esta estrategia también representa una decisión política de largo alcance frente a los modelos del pasado.

“Hay quienes intentan reducir esto a gasto, pero la pregunta es inevitable: ¿cuánto le costaba al país que miles de jóvenes abandonaran la escuela? Hoy estamos invirtiendo en educación para no pagar después las consecuencias de la desigualdad y la exclusión”, afirmó.

Finalmente, Jesús Mora reiteró que Michoacán avanza hacia un modelo educativo más justo, donde el Estado asume su responsabilidad con las nuevas generaciones.

“Cuando se apuesta por la educación, se apuesta por el futuro del estado. Y hoy ese futuro se está construyendo con hechos”, concluyó.