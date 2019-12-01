Centros de Atención Animal deberán emitir cedula de búsqueda de mascotas desaparecidas: 76 Legislatura de Michoacán

Centros de Atención Animal deberán emitir cedula de búsqueda de mascotas desaparecidas: 76 Legislatura de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 15:41:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- A fin de agilizar la localización de mascotas perdidas, mejorar la coordinación con la ciudadanía y fortalecer las acciones de protección y bienestar animal, la 76 Legislatura reformó la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado.

Lo anterior, luego de aprobar el dictamen realizado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, mediante el cual se reforma el artículo 19 de dicha ley para obligar a los Centros de Atención Animal a emitir y difundir una cédula de búsqueda al recibir el reporte de una mascota desaparecida, mismo que podrá presentarse mediante los medios digitales y líneas telefónicas oficiales del mismo.

Cabe destacar, que dicha cédula deberá incluir la fotografía, nombre del animal no humano, zona y fecha de extravío, así como los datos de contacto, y será publicada en los medios digitales oficiales del propio Centro.
 
Dicho procedimiento institucional básico es indispensable para facilitar la búsqueda y localización de animales de compañía desaparecidos, mediante herramientas sencillas, accesibles y estandarizadas que puedan activarse desde el momento en que se recibe el reporte correspondiente.

En ese sentido, las y los legisladores resaltaron que es una obligación mínima que los Centros de Atención Animal apoyen la difusión de reportes de mascotas extraviadas, medidas que contribuirán a la protección de los animales y  dejar de revictimizar a las familias que, con recursos limitados, deben enfrentar solas el proceso de búsqueda.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inseguridad obliga a suspender clases "hasta nuevo aviso" en localidades de Zinapécuaro, Michoacán
Hombre le prende fuego a su casa tras discutir con su pareja en la colonia Jaujilla de Morelia, a Michoacán; solo hubo daños materiales 
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Capturan a presunto miembro de grupo criminal de Edomex; le decomisan arma abastecida
Más información de la categoria
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Uruapan en "Quiebra Técnica": Diputado Paz pide revisar gastos extraordinarios como helicóptero y nómina de Guardia Ciudadana
“No descansaré hasta que den con los responsables, no me importa si son personas de su mismo partido”: Grecia Quiroz
Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026; México conocerá sus rivales este viernes
Comentarios