Centro Integral de Rehabilitación Regional de Querétaro recibe donativo de más de 250 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 09:58:14
Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- El Centro Integral de Rehabilitación Regional (CIRR), adscrito a la Coordinación de Prevención y Fortalecimiento de la Salud del Sistema Municipal DIF, recibió un donativo por un monto superior a los 250 mil pesos, otorgado a través del Programa de Redondeo de Tiendas Bara, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025.

La entrega del cheque simbólico se realizó en las instalaciones del CIRR, con la presencia de Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF; Martha Verónica López Tinoco Ariza, directora de Programas Sociales del Sistema Municipal DIF; Mercedes Palacios Vega, coordinadora de Prevención y Fortalecimiento de la Salud; Carlos Alonso Arroyo, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Tiendas Bara; y Carlos Mendoza Guzmán, gerente regional de Ventas de Querétaro de Tiendas Bara.

Este recurso permitirá fortalecer la atención que brinda el CIRR, al destinarse a áreas fundamentales como Terapia Física, Hidroterapia, Mecanoterapia, Electroterapia y la Unidad de Terapia Neurológica, así como a la realización de evaluaciones, diagnósticos y diversos apoyos en beneficio de las personas usuarias.

El Sistema Municipal DIF reconoce y agradece la colaboración de Tiendas Bara y de la ciudadanía que participa en el Programa de Redondeo, ya que estas acciones contribuyen de manera significativa al fortalecimiento de los servicios de rehabilitación y al bienestar integral de las personas usuarias del CIRR.

