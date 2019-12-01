Centro de Salud Urbano de Uruapan capacita a su personal en gerontología ante el reto del envejecimiento poblacional

Centro de Salud Urbano de Uruapan capacita a su personal en gerontología ante el reto del envejecimiento poblacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 13:12:24
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Uruapan, Michoacán, a 10 de julio 2026.- Ante el progresivo envejecimiento de la población y la urgente necesidad de adaptar los servicios públicos para brindar una atención digna e integral a los adultos mayores, el Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amézquita" llevó a cabo una jornada de actualización médica enfocada en el estudio y cuidado de la vejez.

La capacitación, desarrollada en el aula de la unidad bajo la dirección del doctor Julio César Espinoza Rochin, se dividió en dos sesiones programadas durante esta semana, donde se reunió a la totalidad del personal de la institución, mientras que en una segunda sesión se orientó a los pasantes, estudiantes y futuros profesionales de la medicina que realizan su servicio social y prácticas en la unidad.

Las ponencias estuvieron a cargo de las licenciadas en gerontología Alma Angélica Moreno Martínez y Liliana Díaz Valladares, quienes expusieron los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de este proceso. El objetivo primordial de la charla fue dotar a los asistentes de herramientas conceptuales y operativas para mejorar de manera directa la calidad de vida de este sector de la ciudadanía.

Con este tipo de actualizaciones, el director de la institución Julio César Espinoza Rochin, indicó que los servicios de salud en la ciudad se modernizan conforme a las necesidades sociales.

 Asimismo, se busca concientizar y preparar tanto a los trabajadores en activo como a las futuras generaciones de profesionales, garantizando que la unidad médica de la SSM cuente con un equipo sensible, preparado y capaz de responder a las transiciones demográficas actuales.

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