Centro de Empoderamiento para las Mujeres abrió sus puertas a la ciudadanía; es un espacio creado para fortalecer el talento, bienestar y desarrollo de las mujeres en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- Con una inversión de 7.5 millones de pesos, este día se abrió las puertas a la ciudadanía del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, un espacio creado para fortalecer el talento, bienestar y desarrollo de las mujeres en Querétaro afirmó Vanesa Garfías Rojas, titular de la Secretaría de la Mujer municipal.

“Hoy se reflejan los sueños, los anhelos y una propuesta de un gran aliado como lo es el alcalde Felifer Macías, esta propuesta que anunció el 8 de marzo de este año hoy se ve reflejada en este espacio físico con todas las mujeres de las diferentes delegaciones del municipio”.

Adelantó que este espacio, que se ubica en San Pedrito Peñuelas, ofrece herramientas y oportunidades para fortalecer la independencia y el crecimiento de las mujeres queretanas.

“Este Centro de Empoderamiento marca un antes y un después en las políticas públicas con perspectiva de género y por supuesto con aliadas del sector privado, académico, de las empresarias y artistas”.

Destacó que se contará con cursos avalados por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) para romper las barreras de género pues aquí se abordarán temáticas de cómo una mujer puede ser soldadora, puede ser carpintera y puede estar relacionada en temas aeronáuticos.

“Tenemos una amplia gama de participación de la Universidades como la UVM, la Anáhuac y esa es parte importante de las emprendedoras para poder avanzar en sus emprendimientos, darles la formalidad que tanto ocupan y llevar sus emprendimientos a otro nivel”.

En este centro, dijo, también se abordarán los temas psicoemocionales a través de los módulos de atención psico-jurídica que estarán de manera permanente, habrá conferencias que hablen de salud, el cuidado y la forma en que las mujeres se relacionan en los entornos familiares.

“Este Centro de Empoderamiento abre un gran paso a que las mujeres desarrollemos seguros, entornos libres de violencia, pero también hacer una conciencia a la ciudadanía a la sociedad a que estos estos entornos se construyen juntas y juntos”.

Destacó que el centro se organiza bajo tres ejes: Mujeres que se reconstruyen, centrado en bienestar psicológico y fortalecimiento de la autoestima; Mujeres que se aman, orientado a la salud integral y el autocuidado; y Mujeres que trascienden, enfocado en la autonomía educativa, económica, comunitaria y cultural. Además, ofrece asesorías psicológicas y jurídicas, programas de educación financiera, capacitación laboral y herramientas para el emprendimiento, y brindar a las mujeres oportunidades para construir su futuro con independencia y seguridad.

El alcalde Felifer Macías Olvera, señaló que aquí confluyen desarrollo económico, social, deporte, cultura, seguridad y administración, reflejando un enfoque integral a favor de las mujeres.

“Este es un espacio de 12 mil metros cuadrados destinado a impulsar el desarrollo integral de las mujeres queretanas, con áreas para actividades deportivas, culturales, sociales, de emprendimiento y fortalecimiento emocional que brindan mayores oportunidades de crecimiento personal y comunitario”.

Destacó que este centro representa una evolución en las políticas públicas municipales dirigidas a las mujeres, al ofrecer nuevas herramientas y mejores condiciones para que puedan cumplir sus proyectos de vida. Además, reafirmó que la aspiración máxima de este espacio es contribuir a la construcción de una verdadera cultura de igualdad, donde se fortalezcan los derechos de mujeres y hombres por igual.

“Era tiempo de dar una evolución a nuevas y mejores prácticas que nos permitiera llegar a muchas más mujeres y con muchas más herramientas y oportunidades para salir adelante. Por eso es que se creó este Centro de Empoderamiento de la Mujer, 12 mil metros cuadrados para todas ustedes, para que aquí puedan realizar actividades deportivas, culturales, emocionales y sociales, y de emprendimiento, para que sepan que aquí tienen una casa donde pueden formar una comunidad. Y si bien este Centro de Empoderamiento tiene como gran pilar buscar la independencia económica de las mujeres como principal factor para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, aquí vamos a estar atendiendo absolutamente todas las políticas de manera transversal a favor de las mujeres”.

En compañía de la secretaria de la Mujer en el Estado, Sonia Rocha Acosta, el alcalde destacó que el Centro de Empoderamiento de la Mujer se consolida como un instrumento para fortalecer la independencia económica de las mujeres, un factor clave para prevenir y erradicar la violencia y como un espacio emblemático pensado para que las mujeres encuentren aquí apoyo, herramientas y oportunidades que les permitan crecer, desarrollarse y transformar su entorno.

Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, destacó que el Centro de Empoderamiento de la Mujer busca reconocer y fortalecer los talentos, habilidades y dones de cada mujer queretana, para que se sientan valiosas dentro de sus familias y en la comunidad.

Señaló que este espacio ofrecerá apoyo emocional, psicológico y herramientas para el emprendimiento, con el propósito de que las mujeres desarrollen plenamente sus capacidades, impulsen sus proyectos personales y contribuyan al tejido social de Querétaro para favorecer un futuro con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.