Hallan cuerpo en comunidad de Los Naranjos en Indaparapeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:10:47

Indaparapeo, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- En un camino rural de esta demarcación, fue hallado el cuerpo descuartizado de una persona, hechos que ya son investigados.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en el camino que comunica la comunidad de Los Naranjos con la comunidad de Agua de la Cañada, estaba tirado un cuerpo humano desmembrado.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo descuartizado de un individuo, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.