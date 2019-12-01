Se accidentan elementos de la GN en la autopista México-Guadalajara; hay cinco heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:50:35

Panindícuaro, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Un saldo de cinco elementos de la Guardia Nacional lesionados, fue el que dejó el accidente que sufrieron a bordo del camión blindado que viajaban, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en el tramo Panindícuaro-Huaniqueo, se había volcado un camión de la GN.

Al sitio acudió personal de la GN y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cinco uniformados que estaban heridos.

Entre tanto los agentes de la GN se hicieron cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.