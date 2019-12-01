Se accidentan elementos de la GN en la autopista México-Guadalajara; hay cinco heridos

Se accidentan elementos de la GN en la autopista México-Guadalajara; hay cinco heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:50:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Panindícuaro, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Un saldo de cinco elementos de la Guardia Nacional lesionados, fue el que dejó el accidente que sufrieron a bordo del camión blindado que viajaban, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en el tramo Panindícuaro-Huaniqueo, se había volcado un camión de la GN.

Al sitio acudió personal de la GN y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cinco uniformados que estaban heridos.

Entre tanto los agentes de la GN se hicieron cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 31 años de prisión a homicida de un agente de la PDI, en Zamora, Michoacán
Suman 8 muertos y más de 60 siguen hospitalizados por explosión de pipa en Iztapalapa
Localizan cuerpo de mujer que desapareció tras lluvias en Nuevo León
Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Comentarios