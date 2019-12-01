Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:01:52

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de septiembre 2025.- Un hombre perdió la vida al infartarse mientras conducía su vehículo en calles de la tenencia de La Mira, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Nicolás Bravo en la referida tenencia, estaba estacionado un auto y a bordo de este in hombre inconsciente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron que la persona estaba sin vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo en donde se determinó que murió a causa de un infarto.