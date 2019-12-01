Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas

Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:01:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de septiembre 2025.- Un hombre perdió la vida al infartarse mientras conducía su vehículo en calles de la tenencia de La Mira, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Nicolás Bravo en la referida tenencia, estaba estacionado un auto y a bordo de este in hombre inconsciente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron que la persona estaba sin vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo en donde se determinó que murió a causa de un infarto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 31 años de prisión a homicida de un agente de la PDI, en Zamora, Michoacán
Suman 8 muertos y más de 60 siguen hospitalizados por explosión de pipa en Iztapalapa
Localizan cuerpo de mujer que desapareció tras lluvias en Nuevo León
Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Comentarios