Cae mujer acusada del feminicidio de su hija de 7 años; ocurrió en Zitácuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:57:40

Zitácuaro, Michoacán, a 11 de septiembre 2025.- Yoselina ”N”, quien es señalada de ser la presunta responsable de la comisión del delito de homicidio de persona menor de edad, cometido en agravio de su hija, de 7 años, en el municipio de Zitácuaro, fue aprehendida la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 24 de febrero, en un domicilio de la colonia La Palma, donde la investigada presuntamente asfixió a la menor hasta causarle la muerte.

El dictamen forense confirmó que la niña también presentaba quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo, provocadas días antes de su fallecimiento.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro realizó las diligencias necesarias y recabó elementos suficientes que permitieron solicitar y obtener de un Juez de Control la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

La presunta responsable fue trasladada al Centro Penitenciario local, donde se determinará su situación jurídica.