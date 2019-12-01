Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:18:45

Jerusalén, Israel, a 11 de septiembre 2025.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu declaró que "no habrá Estado palestino", durante la ceremonia de firma de un importante proyecto de colonización en Cisjordania ocupada.

"Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece", declaró el mandatario israelí durante el acto organizado en Maale Adumim, un asentamiento israelí al este de Jerusalén.

En ese sentido, el premier recalcó: “preservaremos nuestro herencia, nuestra tierra y nuestra seguridad (...) Vamos a duplicar la población de la ciudad".

Cabe recordar que el mes pasado, el Estado judío aprobó un proyecto clave para la construcción de 3 mil 400 viviendas en Cisjordania.

Dicho plan fue denunciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como varios líderes internacionales, puesto que dividiría este territorio palestino en dos.

Además, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, pidió acelerar la aplicación del proyecto y anexionar Cisjordania, en respuesta a los anuncios de varios países de su intención de reconocer un Estado palestino.