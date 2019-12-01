Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización

Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:18:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jerusalén, Israel, a 11 de septiembre 2025.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu declaró que "no habrá Estado palestino", durante la ceremonia de firma de un importante proyecto de colonización en Cisjordania ocupada.

"Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece", declaró el mandatario israelí durante el acto organizado en Maale Adumim, un asentamiento israelí al este de Jerusalén.

En ese sentido, el premier recalcó: “preservaremos nuestro herencia, nuestra tierra y nuestra seguridad (...) Vamos a duplicar la población de la ciudad".

Cabe recordar que el mes pasado, el Estado judío aprobó un proyecto clave para la construcción de 3 mil 400 viviendas en Cisjordania.

Dicho plan fue denunciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como varios líderes internacionales, puesto que dividiría este territorio palestino en dos.

Además, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, pidió acelerar la aplicación del proyecto y anexionar Cisjordania, en respuesta a los anuncios de varios países de su intención de reconocer un Estado palestino.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 31 años de prisión a homicida de un agente de la PDI, en Zamora, Michoacán
Suman 8 muertos y más de 60 siguen hospitalizados por explosión de pipa en Iztapalapa
Localizan cuerpo de mujer que desapareció tras lluvias en Nuevo León
Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Comentarios