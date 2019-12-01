Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 08:39:11

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se está brindando todo el apoyo necesario a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras el accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

Al ser cuestionada en la mañanera del pueblo, la mandataria mexicana, aseguró que los titulares del sistema de salud, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se encuentran muy pendientes de la situación.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita. Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite, vamos a estar ahí muy pendientes”, apuntó.

Cabe resaltar que fue la tarde del miércoles, cuando una pipa de gas LP volcó en el Puente de La Concordia y calzada Ignacio Zaragoza, dejando cuatro personas fallecidas y 90 lesionados, varios de ellos de gravedad, debido a que presentan quemaduras de segundo y tercer grado.