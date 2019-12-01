Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa

Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 11:45:22
Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- Autoridades informaron que lograron identificar a dos de las víctimas mortales de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre.

Se trata de Eduardo Noé García Morales, quien era profesor de Matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica no. 53 ‘Adolfo López Mateos’, lugar al que, aparentemente se dirigía cuando perdió la vida en el estallido.

En ese sentido, padres de familia de alumnos de dicha institución educativa, se reunieron con autoridades para rendirle un homenaje.

“Un maestro muy amigable, solidario, empático. Un muy buen compañero”, dijo a N+Foro una colega del docente.

La segunda víctima identificada es Nadia Carrión López, una joven profesionista que fungía como supervisora en el Programa Nacional de Vivienda Digna del Estado de México.

