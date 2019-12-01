Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 09:46:21

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- Aumentó a seis el número de personas fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, informó el gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista para el programa Despierta, de la cadena N+, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, detalló que 23 de los 90 lesionados por esta tragedia se encuentran en estado crítico.

Además, la funcionaria capitalina informó que varias personas tienen quemaduras en el 50 y el 70 por ciento de sus cuerpos.

De igual forma, la secretaria Urzúa explicó las víctimas en estado crítico tiene lesiones en por lo menos el 70 por ciento de su humanidad.

Por otra parte, destacó que existe una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para ayudar a las personas muertas y lesionadas por esta explosión de la pipa en el Puente de la Concordia.