CEN de Morena decidirá los tiempos de elección de candidatos, no el gobierno: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:23:48
Morelia, Michoacán, a 9 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que es el Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN Morena) quien determine los tiempos de elección de candidatos, luego de que este fin de semana se aseguró que en mayo o junio habría la definición del Coordinador de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, figura que posteriormente se convertiría en candidata o candidato al solio de Ocampo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal emanado de Morena, señaló que es un tema del instituto político y la dirigencia nacional la definición de los tiempos del levantamiento de encuestas, de los sondeos, que llevarán a la elección de candidato al gobierno del estado.

“Hay que decirlo, cuidando el margen legal, cuidando los procedimientos legales, para la definición de la o el aspirante a la gubernatura”.

Ramírez Bedolla reiteró que los tiempos serán definidos por la instancia nacional del partido y su gobierno no tendrá que ver en la elección de candidata o candidato, que seguramente será por encuesta, dijo.

