Celebran legisladores de Morena de Querétaro, los cambios realizados al Presupuesto de Egresos 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 17:50:54

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de diciembre de 2025.- Diputadas y diputados de Morena celebraron los cambios realizados al Presupuesto de Egresos 2026 en la Comisión de Planeación y Presupuesto, con énfasis en el bienestar social, la justicia fiscal y la distribución equitativa de los recursos entre los municipios, afirmó Alejandro Pérez Ibarra, secretario general de Morena en Querétaro.

Desde San Juan del Río, destacó las modificaciones como un parteaguas histórico, marcando el inicio de un nuevo modelo presupuestal más enfocado en las necesidades reales de la población.

“Entre las principales adiciones se encuentran 365 millones de pesos para municipios del semidesierto y la Sierra Gorda, la creación de un Fondo Estatal de Desastres de 100 millones de pesos mediante la reasignación de recursos administrativos, sin aumento de impuestos; inversión por primera vez para personas con discapacidad, beneficio estimado para más de 21 mil habitantes, y 20 millones de pesos para comunidades indígenas”.

La fórmula de distribución de recursos estatales, dijo, también fue modificada para favorecer a municipios con menor población y mayores rezagos.

A nivel municipal, rechazó el proyecto de endeudamiento del Ayuntamiento de San Juan del Río por 180 millones de pesos, al considerarlo poco responsable.

Señaló la unidad interna y un nuevo rumbo hacia 2027, sin embargo, surgieron críticas internas.

El diputado Eric Silva Hernández afirmó que el dictamen no aborda las principales propuestas de la Cuarta Transformación, mientras que Gilberto Herrera Ruiz calificó los cambios como “migajas y simulación” y se opuso a la aprobación del presupuesto. Simpatizantes de Herrera Herrera incluso organizaron una campaña digital acusando a Ulises Gómez de la Rosa de traidor y convocaron a una protesta para reventar la sesión y evitar la aprobación.

La ausencia del Senador Gilberto Herrera y diputados afines como María Blanca Flor Benítez, Eric Silva y la alcaldesa Astrid Ortega en la rueda de prensa.