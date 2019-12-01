Celebración del 495 Aniversario de la ciudad será sin gastos extraordinarios: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 16:14:12

Querétaro, Querétaro, a 20 de julio de 2026.- El Municipio de Querétaro se declara listo para conmemorar un aniversario más de la fundación de la ciudad Santiago de Querétaro, priorizando los actos solemnes y tradicionales por encima de grandes festejos con presupuestos elevados, informó el alcalde Felifer Macías Olvera.

Adelantó que la actividad central de los festejos patrios y conmemorativos de la ciudad tendrá lugar el sábado 25 de julio, marco en el que se llevará a cabo la Sesión Solemne de Cabildo.

"No se tienen contemplados grandes eventos más que los normales de cada año. No hay ningún gasto extraordinario ni se tiene presupuestado ningún tipo de celebración desmedida".

Adelantó que durante la Sesión Solemne de Cabildo se realizará la entrega anual de preseas y reconocimientos a las y los queretanos que se han distinguido por sus aportaciones a la sociedad.

Confirmó que la administración participará en los actos tradicionales, como la colocación de la ofrenda floral al Apóstol Santiago frente al Templo de La Cruz. Por su parte, la agenda cultural complementaria de la semana estará a cargo de la Secretaría de Cultura municipal, encabezada por Daniela Salgado, quien dará a conocer los detalles del programa en los próximos días.