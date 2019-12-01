Celebra Yankel Benítez aniversario de Santiago Undameo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 10:23:51

Morelia, Michoacán; 11 de enero de 2026.- Con el objetivo de acompañar y apoyar a todas las tenencias morelianas para su desarrollo, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, participó en el aniversario de la tenencia de Santiago Undameo.

Acompañado de autoridades de la localidad, pobladores y propio personal del Ayuntamiento, el encargado de la política interna del municipio expresó que cada una de las tenencias de Morelia cuenta con una historia y tradición que se reconoce desde el Gobierno Municipal.

Añadió que, para seguir construyendo el mejor lugar para vivir, la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se mantiene cercana y apoyando a las tenencias, ya que son parte fundamental del territorio.

En un ambiente de alegría e intercambio, Benítez Silva escuchó a pobladores de Santiago Undameo, a quienes refrendó que pueden contar con el apoyo del Gobierno Municipal para el desarrollo de su tenencia.