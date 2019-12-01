Celebra Yankel Benítez aniversario de Santiago Undameo

Celebra Yankel Benítez aniversario de Santiago Undameo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 10:23:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 11 de enero de 2026.- Con el objetivo de acompañar y apoyar a todas las tenencias morelianas para su desarrollo, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, participó en el aniversario de la tenencia de Santiago Undameo.

Acompañado de autoridades de la localidad, pobladores y propio personal del Ayuntamiento, el encargado de la política interna del municipio expresó que cada una de las tenencias de Morelia cuenta con una historia y tradición que se reconoce desde el Gobierno Municipal.

Añadió que, para seguir construyendo el mejor lugar para vivir, la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se mantiene cercana y apoyando a las tenencias, ya que son parte fundamental del territorio.

En un ambiente de alegría e intercambio, Benítez Silva escuchó a pobladores de Santiago Undameo, a quienes refrendó que pueden contar con el apoyo del Gobierno Municipal para el desarrollo de su tenencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin detenidos; ataques armados simultáneos dejan siete personas ultimadas en Salamanca e Irapuato, Guanajuato 
Doble homicidio a sangre fría se registra en Apatzingán, Michoacán 
Tensión en la ribera del Lago de Pátzcuaro, Michoacán: Localizan con vida a René Valencia tras sufrir persecución armada
Ronda comunitaria impide ingreso de fuerzas de seguridad a Jarácuaro, Michoacán; se desconoce paradero de René Valencia
Más información de la categoria
"Somos un país libre y soberano": Cuba responde a Donald Trump
"No puede haber gobierno rico con pueblo pobre": Claudia Sheinbaum manda recado a morenistas
Alito Moreno condena ataque contra René Valencia en Michoacán; pide al Gobierno de Morena frenar inseguridad
Donald Trump lanza advertencia directa a Cuba: “No habrá más petróleo ni dinero de Venezuela”
Comentarios