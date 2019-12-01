Celebra UGRQ buen arranque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 20:52:25

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez, informó que el inicio de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ) ha dado buenos resultados con el cambio de fechas, ya que tan solo el día lunes, tercer día de la misma, se registró una asistencia de más 20 mil personas.

Destacó que el adelantar la fecha de inicio de FIGQ fue debido a solicitud de la misma sociedad, y se han visto resultados positivos en los primeros días.

“En estos tres días de feria vamos muy bien, contento con este cambio de fecha, como lo habíamos comentado, el clima iba a ayudar mucho”, dijo.

Mencionó que para este fin de semana se espera que la cifra de asistentes diarios se incremente, principalmente porque niños y familias llegan a la feria por las mañanas.

“Las familias tienen que regresar a la Feria, que estén seguras y se sientan tranquilas; nosotros estamos trabajando para eso”.

Destacó que para la tranquilidad de todo los asistentes, se mantiene un operativo de seguridad coordinado por distintas corporaciones encabezadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.