Celebra su 60 aniversario la Procesión del Silencio en la capital queretana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 15:42:20

Querétaro, Querétaro, a 26 de marzo de 2026.- La Procesión del Silencio, una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de la capital, celebra este año su 60 aniversario, desde que se realizó por primera vez en abril de 1966, confirmó Francisco Javier Aviléz Tinajero, presidente de las hermandades.

Señaló que en esta edición se busca recuperar la imagen, la presencia y la identidad de la procesión, elementos que han evolucionado con el dinamismo de la sociedad queretana.

“Queremos brindar a los participantes una formación espiritual y de valores que los lleve a una verdadera conversión”.

Explicó que la invitación está abierta tanto para penitentes como para espectadores, con el propósito de que la experiencia se convierta en un acto de reflexión y transformación personal.

“La conversión espiritual también es una oportunidad para quienes enfrentan problemáticas como adicciones, conflictos familiares o laborales”.

Detalló que la Procesión del Silencio recorrerá nuevamente las principales calles del centro histórico, reafirmando su papel como una tradición que une a la comunidad y que proyecta a Querétaro como un referente de turismo religioso y cultural.

Anunció que como parte de este 60 aniversario, se realizará un retiro penitencial en el Templo de la Cruz, como preparación espiritual para los participantes, el cual busca llevar a los fieles a una experiencia de reflexión profunda, en la que se viva la penitencia como un acto de devoción y transformación personal.

“La intención es que cada participante se convierta en una mejor persona, en paz y bien, y que esa experiencia se refleje en sus familias y en la comunidad”.

Aseveró que el recorrido contará con la participación de las siete hermandades tradicionales, cada una con sus colores distintivos, el Señor de la Columna (blanco); Nazarenos (púrpura); Cristo de Estigüel (negro); Señor de la Cañita (rojo); San Juan (verde olivo); La Piedad (lila y vino); Santo Entierro (gris) y Santa Cruz.

“La Procesión del Silencio recorrerá las principales calles del centro histórico, como cada año, y se espera la asistencia de espectadores locales, nacionales e internacionales”.

El presidente de las hermandades reiteró la invitación a la ciudadanía a participar como penitentes o como espectadores, destacando que la procesión es una oportunidad de conversión y de encuentro espiritual. “Queremos que más personas se integren a las hermandades y que vivan esta tradición que nos une como comunidad”.