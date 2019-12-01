Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 11:35:07

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2026.- La diputada Sandra Arreola Ruiz celebró la aprobación de la reforma a la Ley de Salud del Estado de Michoacán, que prohíbe la realización de cirugías estéticas electivas en personas menores de edad cuando requieren anestesia, dictamen que incorpora la iniciativa denominada Ley Nicole, impulsada por la legisladora del Partido Verde.

La diputada destacó que, con esta aprobación, Michoacán da un paso importante en la protección de la salud, la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes, al establecer límites legales frente a procedimientos estéticos que no responden a una necesidad médica y que pueden poner en riesgo su bienestar.

Arreola Ruiz recordó que su propuesta fue presentada en memoria de Paloma Nicole, una adolescente de apenas 14 años que perdió la vida después de ser sometida a diversas cirugías estéticas, caso que generó indignación y evidenció la necesidad de fortalecer el marco jurídico para proteger a las infancias y adolescencias.

“Cuando presenté esta propuesta, lo hice convencida de que el cuerpo y la integridad de nuestras infancias deben estar por encima de cualquier presión social, expectativa estética o decisión que pueda comprometer su vida”, expresó.

Asimismo, reconoció el respaldo de sus compañeras y compañeros legisladores para aprobar esta reforma, que representa un avance en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin limitar el acceso a procedimientos médicos que respondan a necesidades terapéuticas, reconstructivas o reparadoras.

La legisladora señaló que también es necesario combatir los estereotipos de belleza y las presiones sociales que afectan principalmente a niñas y adolescentes, quienes desde temprana edad enfrentan exigencias sobre su apariencia física.

“Ninguna niña tiene que sentir que su cuerpo necesita ser modificado para ser suficiente o para ser aceptada; y ningún adolescente debe creer que su valor depende de cumplir con un estereotipo de belleza”, subrayó.

Finalmente, Sandra Arreola refrendó su compromiso de continuar impulsando reformas que garanticen el interés superior de la niñez y permitan construir un Michoacán donde las infancias y adolescencias crezcan libres de presiones y prácticas que pongan en riesgo su salud y su vida.