Celebra Reyes Galindo 84 Aniversario de la elevación de Múgica como municipio 

Celebra Reyes Galindo 84 Aniversario de la elevación de Múgica como municipio 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 09:58:09
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Múgica, Mich., 21 de marzo de 2026.- El diputado por el Distrito local 22 de Múgica,  celebró el 84 aniversario por la elevación a municipio de esta demarcación, y para ello acompañó a autoridades del lugar,  así como a toda la población,  para festejar juntos esta conmemoración. 

El legislador, participó en el desfile que realizaron las autoridades municipales, así como diversas instituciones educativas, para celebrar este acontecimiento en el que Múgica se erigió como municipio y envió un mensaje de unidad a su población. 

"Que este 84 Aniversario, sea el recordatorio de que somos una sola familia, unida por la misma tierra y el mismo sol; sigamos caminando con la solidaridad como nuestra única bandera", expresó el diputado michoacano a las familias mugiquenses. 

Y destacó que "mientras el amor por nuestro pueblo sea la fuerza que nos mueva, el nombre de Múgica seguirá resonando con orgullo, hoy, mañana y por siempre en el corazón de Michoacán".

En ese contexto,  Reyes Galindo recordó que este municipio emanó de un acto de justicia social para el pueblo, por ello insistió en que es importante continuar inculcando los valores familiares y de trabajo, con los que siempre se ha distinguido esta región.

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