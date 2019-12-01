Celebra Quiroga con orgullo su historia y reconoce a sus bomberos con la Presea Don Vasco 2025

Quiroga, Michoacán, a 10 de septiembre 2025.– Con un desfile lleno de color, tradición y orgullo, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez encabezó los festejos por el CLXXII aniversario del cambio de nomenclatura del pueblo de Cocupao a Villa de Quiroga y el XXXVIII aniversario de la elevación a ciudad de Quiroga, fechas que recuerdan el legado histórico, cultural y comunitario de esta tierra.

Por ende, dicho festejo dio inicio con el desfile conmemorativo que se engalanó con la participación de instituciones educativas locales y de municipios invitados, que mostraron su cultura y tradiciones, además de la presencia de la XXI Zona Militar a cargo del capitán Marco Antonio Jarquín Rodríguez, así como autoridades estatales, municipales y educativas.

En esta ocasión, fue la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gladys Butanda Macías, quien asistió en representación del Gobernador de Michoacán, reafirmando el vínculo entre el municipio y el gobierno estatal.

Posteriormente, en la sesión solemne del Ayuntamiento realizada en la Plaza Madrigal de las Altas Torres, se rindió homenaje a la historia de Quiroga con la lectura de los decretos correspondientes a estas conmemoraciones, con la presencia del síndico municipal, Sergio Garnica Ruíz; integrantes del Cabildo, la presidenta del DIF Quiroga, María Aurelia Sánchez Olalde, y ciudadanía en general, quienes dieron realce a este acto cívico de memoria y orgullo.

En el marco de la celebración, González Sánchez entregó la Presea Don Vasco 2025 al Cuerpo de Bomberos de Quiroga, encabezado por Hugo Mexicano Arriaga, destacando su valentía y espíritu de servicio.

“Nuestros bomberos no sólo apagan incendios, rescatan la esperanza, protegen familias y nos enseñan que la verdadera grandeza está en servir sin esperar nada a cambio. Ustedes son guardianes de la seguridad, ejemplo vivo de humanidad y amor por Quiroga”, expresó.

Por su parte, Hugo Mexicano Arriaga, en representación de los galardonados, agradeció el reconocimiento que simboliza no sólo el esfuerzo de quienes integran el cuerpo de bomberos, sino también el apoyo de la sociedad, asociaciones civiles, quiroguenses en el extranjero y aliados internacionales que han contribuido al fortalecimiento de la corporación.

“Esta presea es para cada uno de nuestros bomberos y paramédicos, y también para sus familias, quienes con comprensión y apoyo permiten que sigamos cumpliendo con esta vocación de servicio”, afirmó.

En su mensaje, la secretaria Gladys Butanda Macías resaltó que hablar de Quiroga es hablar de historia, de cultura y de tradición, señalando que este municipio representa con orgullo a Michoacán en el mundo gracias a su gastronomía, artesanía y riqueza cultural.

Con música, tradición y la entrega de reconocimientos, Quiroga celebró un aniversario que no sólo recuerda hechos administrativos, sino que fortalece la identidad y la unidad de un pueblo que honra a su pasado y construye, con orgullo, un futuro compartido.