Celebra Kuri investigación a OPLEs y redes de proveeduría

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre 2026.- Ante el escándalo nacional desatado por las investigaciones en torno a contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas por presuntos conflictos de interés en órganos electorales, tema que en Querétaro salpica al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), señalado por asignar contratos por cerca de 35 millones de pesos a firmas ligadas a la red de proveeduría del centro del país, el gobernador Mauricio Kuri González calificó de fundamental el papel de los medios de comunicación y respaldó las auditorías a nivel nacional.

Sobre las adjudicaciones de estas empresas investigadas dentro del organismo electoral local y la salida de mandos a nivel federal, el mandatario estatal distinguió entre los aspectos negativos y los contrapesos democráticos.

“Aquí hay dos noticias: una pésima, donde hay un escándalo importante dentro de un instituto que debe de manejarse siempre transparente; y la buena noticia es que a partir de los medios de comunicación se hace una investigación importante, eso hace que ya se revise y se exija rendición de cuentas”.

Consideró indispensable que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) extienda sus facultades de fiscalización a todos los niveles, incluidos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser obligatorias para cualquier institución que maneje recursos públicos.

El posicionamiento del Ejecutivo estatal se da en cascada tras las indagatorias que han puesto bajo la lupa a diversos institutos electorales del país por contratos millonarios asignados a proveedores relacionados con redes de comercialización de materiales y documentación electoral (tales como Cajas Graf y Corporativo Zeg, vinculadas a la familia Hernández Casillas y a exfuncionarios administrativos del INE).

En el caso específico de Querétaro, el IEEQ ha estado en el centro del debate público tras revelarse la asignación de contratos por aproximadamente 35 millones de pesos a estas firmas, encendiendo las alertas sobre la necesidad de transparentar los procesos de compras de cara a los próximos procesos democráticos.

En otro tema, cuestionado sobre la situación jurídica y de apoyo social en torno a Óscar, un joven que presuntamente fue agredido y lesionado por elementos de la Policía Estatal en el municipio de San Juan del Río, cuyos familiares han denunciado la falta de acercamiento gubernamental para brindar atención psicológica y seguimiento a pesar de que los uniformados involucrados se encuentran inhabilitados, el mandatario estatal se comprometió a investigar el tema.

“Lo voy a revisar... Le voy a pedir aquí a los equipos que le den seguimiento puntual al tema. Este es un tema que debe dársele atención inmediata por parte de las áreas de seguridad y política social”.