Celebra Felipe Macías que funcionarios salgan a las calles 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 15:48:13
Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, celebró la iniciativa del gobernador Mauricio Kuri González para que todos los funcionarios de la administración estatal salgan a la calle para apoyar y contribuir con las necesidades de la población.

De igual manera, aseguró que se sumarán a esta estrategia y mantener cercanía con los habitantes de la capital queretana, y así poder atacar las problemáticas y necesidades de primera mana.

"Como ustedes saben es una actividad que también yo he realizado en mi gobierno desde prácticamente inicios de la administración, hemos sacado todo el gobierno municipal en tres ocasiones en Santa Rosa Jáuregui y sus delegaciones, lo realizamos también en las comunidades de Carrillo Puerto, lo volvimos hacer también a finales del año en la zona de Lomas de Casa Blanca, este inicio año lo hicimos en día de reyes también, sacamos más de 500 funcionarios municipales, es una estrategia permanente del gobierno municipal, de contacto cercano y callejero y hoy estamos sumados y en coordinación con <Aquí Contigo> del gobernador Kuri", dijo.

Afirmó que juntos hacen una fuerza territorial de más mil funcionarios entre el estado y del municipio, puso de ejemplo el despliegue de servidores públicos durante las afectaciones por la lluvias pasadas, en algunas colonias de la capital, donde se acompañó a los afectados y dijo que se trató de un esfuerzo histórico del gobierno estatal y municipal.

Expresó que hay fuerzas y acotó esa políticos que han criticado la estrategia implementada por el Ejecutivo del estado, aunque estas únicamente son dichos, que no reflejan el centro de la gente.

“Estamos realizando el trabajo que la ciudadanía quiere ver y se refleja en la aceptación que hoy tenemos”.

