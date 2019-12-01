Celebra Felifer Macías el Día de Reyes en los Centros de Día DIF

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- Los Centros de Día deben ser espacios donde las niñas y los niños disfruten asistir, convivan con sus amigas y amigos, jueguen y aprendan, reconoció Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Al acompañar a la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, y a la directora del DIF Municipal, Gabriela Valencia García, en la tradicional celebración del Día de Reyes, organizada para 150 niñas y niños de los Centros de Día Njhöya, Jädi y Meni, reiteró el compromiso del Gobierno municipal para fortalecer estos lugares y brindar mejores oportunidades a quienes forman parte de ellos.

Subrayó la importancia de acompañar su crecimiento, impulsar su desarrollo integral y motivarlos a continuar con su formación académica y personal.

“Por eso yo les quiero decir, que, de nuestra parte, van a tener todo el compromiso para que sigan creciendo, que no se nos queden en la secundaria. Hay que seguir creciendo y queremos que disfruten su adolescencia, a sus amigos y que también se sigan preparando para que alcancen sus sueños, para que sea lo que sea que quieran hacerlo, lo logren, ya sea ser abogado, doctora, deportista, artista, lo que ustedes quieran”.

Señaló que invertir en la niñez y la juventud tiene efectos positivos para su futuro y también en la vida de la ciudad, al formar personas comprometidas con su entorno y con el apoyo a los demás, lo que fortalece la convivencia social y contribuye al desarrollo de Querétaro.

Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, invitó a las y los funcionarios que participaron como padrinos a involucrarse en la vida de las niñas, niños y adolescentes de los Centros de Día, para brindarles apoyo y orientación.

“Esto definitivamente no es un acto para sensibilizarlos, sino para que hagamos conciencia que los niños no son los niños del DIF, son los niños de todas y de todos y tenemos una gran responsabilidad con estos niños. Hoy se nos presentan la oportunidad de hacer diferente su vida. Yo no sé cuántas penurias habremos pasado las madrinas y los padrinos para llegar hoy al puesto donde estamos, pero sí sé que hoy tenemos el corazón para poder hacer de estos niños un futuro diferente para que de aquí salgan los futuros ingenieros, médicos, arquitectos o bien de algún oficio donde ellos se desarrollen plenamente”.