Celebra Fabiola Alanís éxito de jornada de organización de Morena 

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, celebró el éxito de la jornada de organización de Morena este domingo, con la que se conformaron 7 mil comités seccionales.

Informó la legisladora qué al término de la realización de las Asambleas, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer que la jornada fue "cuarto transformadora", porque quedó más claro que nunca, que sigue viva la esencia del movimiento que fundó el presidente Adres Manuel López Obrador y que ahora consolida nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e informó que en Michoacán se cumplió con esta tarea de manera satisfactoria.

Recordó que de manera puntual participó esta mañana en la elección y toma de protesta del comité seccional 1099 en Morelia, el cual tendrá que buscar mayor acercamiento con la gente para atender las tareas del movimiento y los principios de la Cuarta Transformación.

La legisladora y fundadora de Morena externó que en el Estado, existe el compromiso y el buen ánimo para continuar con las asambleas dominicales desde este día y hasta enero del 2026.