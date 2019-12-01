Celebra Fabiola Alanís éxito de jornada de organización de Morena 

Celebra Fabiola Alanís éxito de jornada de organización de Morena 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 21:39:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, celebró el éxito de la jornada de organización de Morena este domingo, con la que se conformaron 7 mil comités seccionales. 

Informó la legisladora qué al término de la realización de las Asambleas, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer que la jornada fue "cuarto transformadora", porque quedó más claro que nunca, que sigue viva la esencia del movimiento que fundó el presidente Adres Manuel López Obrador y que ahora consolida nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e informó que en Michoacán se cumplió con esta tarea de manera satisfactoria. 

Recordó que de manera puntual participó esta mañana en la elección y toma de protesta del comité seccional 1099 en Morelia, el cual tendrá que buscar mayor acercamiento con la gente para atender las tareas del movimiento y los principios de la Cuarta Transformación. 

La legisladora y fundadora de Morena externó que en el Estado, existe el compromiso y el buen ánimo para continuar con las asambleas dominicales desde este día y hasta enero del 2026.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre es asesinado a las afueras de la plaza de toros en Tarímbaro, Michoacán
Quitan la vida a un joven en la colonia Quinta San Miguel en Zamora, Michoacán 
Se incendia camioneta en Zitácuaro, Michoacán; solo hay daños materiales
Balean a dos personas en la colonia Misión del Valle de Morelia, Michoacán; una falleció, la otra está herida
Más información de la categoria
Inaugura Claudia Sheinbaum Unidad Médica Familiar del IMSS en Ecatepec, Estado de México
Grupo en la mira de EEUU patrulla el Occidente de Michoacán, con camionetas artilladas y armas de cientos de miles de pesos, a 15 minutos de la Presidencia de Tocumbo
Ayuntamiento de Pátzcuaro llevará la Noche de Muertos a la Embajada de España
Legado de Homero Gómez, el Defensor de la Monarca, se convierte en protesta digital global: Plasman su memoria en arte digital
Comentarios