Ciudad de México, 18 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de garantizar una mayor protección a los animales y erradicar las prácticas de maltrato y crueldad, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, destacó la importancia de avanzar en la expedición de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

El dictamen, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, establece las bases para una política nacional de bienestar animal, así como las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno para garantizar su cumplimiento.

Entre los principales alcances de esta legislación se contempla:

* El reconocimiento de los animales como seres sintientes.

* La creación del Registro Nacional de Animales de Compañía.

* La prohibición del abandono, las peleas de perros y las mutilaciones con fines estéticos.

* El fortalecimiento de las sanciones contra el maltrato animal y la reparación del daño.

* La creación de un padrón de infractores.

* La promoción de la adopción y la tutela responsable.

* La incorporación del bienestar animal en los programas educativos.

Asimismo, la propuesta contempla mayores mecanismos de denuncia ciudadana, inspección y vigilancia, así como medidas para garantizar el rescate y resguardo de animales en situación de riesgo.

Núñez Aguilar refrendó el compromiso del Partido Verde con una agenda legislativa que promueva el respeto hacia todas las formas de vida y contribuya a la construcción de una sociedad más responsable, empática y libre de violencia contra los animales.