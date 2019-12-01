Celebra Eréndira Isauro reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre del 2026.- Las propuestas impulsadas por la diputada local Eréndira Isauro Hernández para fortalecer la participación de las personas artesanas en las decisiones municipales y establecer mayores responsabilidades de los ayuntamientos en el apoyo a su actividad, fueron incluidas en la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal aprobado por la 76 Legislatura.

La representante por Morena del distrito quinto de Paracho e integrante de la Representación Parlamentaria destacó que en la ley se contempló la creación de Consejos Municipales de Fomento Artesanal, como espacios de consulta y planeación para identificar necesidades e impulsar programas de capacitación, equipamiento y desarrollo.

Las propuestas, presentadas junto con el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, también plantearon habilitar espacios públicos dignos y permanentes para la venta directa, evitar cobros desproporcionados y prácticas desleales de intermediación, y promover la conservación sustentable de las materias primas. La legisladora subrayó que el acompañamiento municipal debe traducirse en condiciones concretas para producir y comercializar.

Eréndira Isauro destacó además que incluyó el fortalecimiento de las atribuciones de la Casa de las Artesanías de Michoacán para impulsar regiones, rutas y corredores artesanales, con el propósito de vincular la producción con el turismo y ampliar las oportunidades económicas de las comunidades.

Así como también contempló consecuencias administrativas ante negligencias u omisiones de servidores públicos en la atención al sector. La diputada señaló que este avance legislativo respaldó una agenda orientada a escuchar a las personas artesanas y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones institucionales.