Celebra Bedolla reforma que reduce a 40 horas la jornada laboral; paso decisivo a la justicia social en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 09:45:46

Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- Tras la reforma constitucional aprobada por el Senado que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que este es un paso decisivo hacia la justicia social y el bienestar de todas y todos los trabajadores.

“Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, transformará el modelo de trabajo en el país, permitiendo que las familias michoacanas gocen de mayor tiempo para la convivencia y el desarrollo personal”, resaltó el mandatario.

Detalló que, con esta modificación a la ley, se avanza hacia un modelo de justicia social que pone en el centro la dignidad humana, permitiendo jornadas más accesibles sin sacrificar la estabilidad económica de los hogares.

Precisó que la reforma al artículo 123 de la Constitución federal, no bajará los salarios, sueldos, ni prestaciones de las y los trabajadores.

Subrayó que la implementación será paulatina, ya que la jornada en el 2027 será de 46 horas; en 2028 de 44, en 2029 de 42 y en el 2030 de 40 horas.

La reforma también establece que el trabajo extraordinario voluntario será de 12 horas a la semana, y las personas menores de 18 años, no podrán desarrollar tiempo extraordinario.