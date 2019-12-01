Celebra Alfonso Martínez medalla de oro de elemento de Policía Morelia, en Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Con profundo orgullo, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio a conocer que Josué Escobar, integrante de la Policía Morelia, se alzó con la medalla de oro en la especialidad de Jiu Jitsu, en los “Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2025”, que este año celebra su edición número 12 en la ciudad de San Luis Potosí.

Dicho encuentro reúne a los mejores deportistas de Latinoamérica, que se destacan en los distintos cuerpos de seguridad y auxilio para la ciudadanía. En esta ocasión, México es representado por participantes de Querétaro, Sonora, Guadalajara, Morelia, y San Luis Potosí.

El Alcalde felicitó a Josué Escobar y expresó que su logro demuestra la calidad de los policías con los que cuenta Morelia, ya que se trata de un elemento disciplinado y comprometido, formado en el cuerpo policiaco de la capital, que ha puesto en alto a nuestra ciudad, al estado y al país, gracias a esta victoria deportiva.

Los Juegos Latinoamericanos Policías y Bomberos son un evento clave de la Asociación Internacional Táctica de la Policía (A.I.T.P.), creado para brindar a los primeros intervinientes en emergencias una plataforma para compartir experiencias, convivir y fortalecer vínculos a través del deporte. Este evento de envergadura internacional reúne a deportistas policías y bomberos de Latinoamérica y el mundo, llegando a convocar a más de 3 mil competidores de 16 países, para participar en 33 diferentes disciplinas desde el 27 de octubre y hasta el 1 de noviembre.