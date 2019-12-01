CEI de Querétaro retira 20 toneladas de roca tras derrumbe en la Carretera Estatal 100

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 16:06:28

Cadereyta de Montes, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Tras el reporte de un derrumbe la noche de ayer (lunes) en la carretera estatal 100, a la altura del tramo que conecta San Pablo con Higuerillas, la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) activó un operativo de emergencia para despejar la vía y garantizar la seguridad de los automovilistas afirmó Sonia Carrillo Rosillo, Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) del Estado de Querétaro.

Informó que la ladera afectada presenta inestabilidad, por lo que el personal especializado realiza labores preliminares para asegurar la zona antes de proceder con la limpieza profunda.

"Estamos haciendo todos los trabajos preliminares para derrumbar todo lo que está suelto y podamos entrar con mayor capacidad".

Explicó que el principal reto técnico que enfrentan las cuadrillas de mantenimiento es la presencia de enormes rocas cuyo peso supera las 20 toneladas. Debido a sus dimensiones, la maquinaria pesada no cuenta con la capacidad de moverlas directamente.

Explicó que se procederá a fragmentar las rocas, demoler y triturar las estructuras de piedra para reducir su volumen con el objetivo de permitir que la maquinaria pueda maniobrar y retirar los escombros de manera segura.

“Para estas tareas, la CEI ha desplegado en el sitio un equipo compuesto por dos pay loaders (cargadores frontales), dos excavadoras, cuatro camiones de volteo y personal técnico especializado en mantenimiento de vialidades”.

Enfatizó que la circulación hacia la Sierra no se encuentra interrumpida, ya que se habilitó de manera oportuna una ruta alterna que está en óptimas condiciones para el tránsito vehicular.

Por motivos de prevención y debido a la inestabilidad del terreno, se mantiene cerrado únicamente un carril en la zona afectada. Las autoridades solicitan a los conductores extremar precauciones al circular por este tramo.

“De no presentarse contratiempos climáticos o complicaciones técnicas adicionales, la CEI proyecta que los trabajos de retiro de escombro concluyan y el camino sea reabierto en su totalidad de manera eficiente para la noche de mañana miércoles”.