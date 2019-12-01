CEEAV aumenta 50% la cobertura de atención a víctimas en Michoacán

Morelia, Michoacán; 18 de diciembre de 2025. Un incremento del 50 por ciento en la cobertura de atención a víctimas arroja el informe de este año de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Michoacán, indicó su titular, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior al dar a conocer los resultados de este año, durante la Sesión del Sistema Estatal de Víctimas, en representación del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien preside el Sistema Estatal; dio a conocer que se tiene un registro superior a las 17 mil víctimas directas atendidas; 55 por ciento de las cuales son mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En el evento que se desarrolló en Casa Michoacán manifestó que las víctimas de los delitos de desaparición de personas, las lesiones, las amenazas, el robo a vehículos y el homicidio calificado son los que en su mayoría han concentrado la atención de la CEEAV.

El Comisionado estatal informó que este periodo, se brindaron más de 12 mil representaciones jurídicas, se atendieron más de 13 mil audiencias y se emitieron 314 órdenes de protección y medidas cautelares; con un total global superior a los 42 mil servicios jurídicos proporcionados.

Además, dijo, se logró la reparación, en sentencia, en 683 casos por un monto superior a los 71 mil pesos; alcanzando, a la fecha, una cobertura del 60 por ciento.

El titular de la CEEAV reconoció que el camino es aún muy largo y la demanda es superior a la institución, pero confió en avanzar paulatinamente en la atención integral, la reparación y el acceso a la justicia de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.