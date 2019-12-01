CEDH Michoacán impulsa la inclusión y la defensa de los derechos de las personas de talla baja

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) impulsa acciones para mejorar la accesibilidad, eliminar barreras y promover la inclusión de las personas de talla baja y de quienes viven con alguna otra discapacidad, señaló el presidente del organismo, Josué Mejía, al inaugurar la conferencia impartida por Ricardo Castro Torres, coordinador de Enlace Internacional de la Fundación De la Cabeza al Cielo.

En su intervención, Josué Mejía destacó que la defensa de los derechos de las personas con discapacidad requiere acciones concretas, sensibilización social y la participación activa de las instituciones.

Señaló que, al inicio de su gestión, la Comisión identificó áreas de oportunidad en materia de accesibilidad e inclusión, por lo que se ha trabajado tanto en la mejora de sus instalaciones como en la sensibilización de otras instituciones y de la sociedad.

Entre las acciones emprendidas, informó que está por concluirse la instalación de un elevador en la sede de la CEDH y que se cuenta con bancos universales para atender necesidades específicas de las personas de talla baja. Asimismo, refirió las visitas realizadas a distintas dependencias e instituciones, entre ellas el Congreso del Estado, el Poder Judicial y el teleférico de Uruapan, además de las acciones previstas en el teleférico de Morelia, con el propósito de promover condiciones de accesibilidad.

Josué Mejía reiteró que la CEDH se sumará a los esfuerzos para visibilizar las necesidades de las personas de talla baja y de quienes viven con otras discapacidades, así como para promover que las instituciones fortalezcan sus mecanismos de inclusión y cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Por su parte, Yareni Karla Pérez Vega, titular del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó que la inclusión debe traducirse en acciones concretas para eliminar barreras, abrir espacios y garantizar igualdad de oportunidades. Asimismo, señaló que los prejuicios sociales siguen siendo un obstáculo para la inclusión, por lo que llamó a construir entornos donde las diferencias no sean motivo de discriminación.

Carmen Duarte Maya, presidenta de la Fundación De la Cabeza al Cielo en Michoacán, destacó que, tras dos décadas de trabajo para sensibilizar sobre las barreras que enfrenta este sector, existen avances en materia de inclusión y reconocimiento legal, aunque persisten retos para garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Agradeció la apertura de la actual administración de la CEDH y reiteró la importancia de continuar trabajando para que las personas de talla baja ejerzan plenamente sus derechos.

En tanto, Maura Margarita Cruz Aguilar, coordinadora de Estudios, Capacitación y Divulgación de la CEDH, señaló que esta conmemoración representa una oportunidad para reconocer la diversidad humana y fortalecer una cultura de respeto, inclusión e igualdad de oportunidades, en la que todas las personas puedan vivir con dignidad y ejercer sus derechos sin discriminación.

Ricardo Castro Torres, coordinador de Enlace Internacional, y Mariana del Carmen Ramírez Duarte, vicepresidenta de la Fundación De la Cabeza al Cielo en Michoacán, compartieron los antecedentes de la conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Baja y reflexionaron sobre su importancia para visibilizar a este sector de la población, impulsar el reconocimiento de sus derechos y promover reformas legales contra la discriminación.

A la actividad asistieron representantes del plantel Santa María del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), así como personal del COEPREVED, del DIF Michoacán, del CREE y de distintas áreas de la CEDH.