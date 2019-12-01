CEDH interviene tras bloqueo a periodista en la página oficial del Ayuntamiento de Arteaga

CEDH interviene tras bloqueo a periodista en la página oficial del Ayuntamiento de Arteaga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 17:44:26
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Lázaro Cárdenas, Michoacán a 5 de noviembre de 2026.- El periodista y defensor de derechos humanos Arisdahi Romero Rodríguez, director de Tremenda Costa, informó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) intervino ante el bloqueo de su cuenta en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Arteaga, luego de publicar una crítica relacionada con la falta de orden en el municipio.

El bloqueo ocurrió después de un intercambio público con el regidor Héctor Hurtado Calderón, situación que motivó la presentación de una queja ante el organismo defensor de los derechos humanos.

Como parte de su intervención, la CEDH emitió una medida cautelar para solicitar al gobierno municipal la restitución del acceso. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento inmediato, fue necesario emitir un requerimiento para que la disposición fuera atendida.

Finalmente, el acceso a la página oficial fue restituido.

Para Arisdahi Romero, el caso trasciende una restricción en redes sociales, pues plantea un cuestionamiento sobre el uso de plataformas institucionales y el respeto a la libertad de expresión, particularmente cuando las opiniones provienen de ciudadanos, periodistas o voces críticas hacia las autoridades.

El periodista señaló la importancia de que los espacios digitales administrados por instituciones públicas no sean utilizados como mecanismos de exclusión o represalia frente a opiniones incómodas para los funcionarios.

Asimismo, solicitó que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, a fin de que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

La libertad de expresión es un derecho, no una concesión de los gobiernos. Las instituciones públicas tienen la obligación de garantizarlo, incluso frente a las críticas que cuestionan su actuación.

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