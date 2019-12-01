Ceac inaugura pozo profundo en Tupátaro; para garantizar agua potable a comunidad indígena

Huiramba, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- Con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable a las familias de la región, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), inauguró un pozo profundo en la comunidad indígena de autogobierno de Tupátaro, perteneciente al municipio de Huiramba.

La coordinadora general de la Ceac, Olivia Cázares Arreola, destacó que esta infraestructura es una respuesta concreta a las necesidades de la región. La obra consistió en la perforación de un pozo de 150 metros de profundidad, la construcción de fosas para lodos y la instalación de tubería especializada, lo que permite un caudal de hasta 20 litros por segundo para el abastecimiento de los hogares.

“Con esta importante obra estamos llevando justicia social a la comunidad de Tupátaro. A partir de hoy, las familias contarán con mejores condiciones de vida y un suministro digno, cumpliendo con el compromiso de transformar la realidad de nuestras comunidades indígenas”, afirmó la funcionaria estatal.

Esta obra forma parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2025 y representó una inversión total de dos millones 361 mil pesos, ejecutada bajo un esquema de colaboración entre los tres niveles de gobierno: la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán aportó un millón 180 mil pesos; el Ayuntamiento de Huiramba, 590 mil pesos y la Ceac, 590 mil pesos también.

Con la puesta en marcha de este pozo, el Gobierno de Michoacán reafirma su estrategia de fortalecer los servicios básicos en las zonas de autogobierno, priorizando la salud pública y el desarrollo comunitario a través de una gestión eficiente de los recursos hídricos en la entidad.