Ceac brinda asesoramiento a comunidad de Sevina para optimizar planta de aguas residuales

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La inundación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la comunidad de Sevina, en Nahuatzen, fue provocada por errores en su operación y no a fallas en su construcción, señaló la coordinadora heneral de la Comisión Estatal del Agua (Ceac), Olivia Cazarez Arreola.

La funcionaria estatal dio a conocer los resultados de un diagnóstico realizada por el jefe de Inspección de la planta, Luis David Navarro Arellano, quien detectó una serie de irregularidades graves en el funcionamiento del sistema, el cual fue entregado apenas el pasado 30 de diciembre de 2025 a la comunidad indígena de autogobierno.

De acuerdo con el informe técnico, se identificó que los operadores de la planta laboran únicamente en un horario de 8:00 a 15:00 horas, lo que deja sin supervisión el inmueble durante más de dos terceras partes del día, situación que ha provocado que el cárcamo de pretratamiento acumule agua de forma continua durante las horas sin vigilancia, generando inundaciones en la obra.

Asimismo, el recorrido reveló una insuficiente limpieza de la infraestructura, lo que ha ocasionado acumulación de residuos sólidos en uno de los tamices, afectando la continuidad y eficiencia del proceso de saneamiento del agua.

Ante este panorama, personal de la Ceac brindó asesoría técnica a los operadores de la comunidad, quienes explicaron a detalle las distintas etapas del tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de que el autogobierno indígena cuente con elementos técnicos que le permitan tomar decisiones adecuadas y prevenir situaciones similares en el futuro.

La titular del Ceac reiteró que se mantiene plena disposición para continuar acompañando a la comunidad de Sevina, y subrayó que la prioridad es garantizar la operación óptima de esta planta con capacidad para sanear el 100 por ciento de las aguas residuales de la comunidad de autogobierno.

“Esta obra fue entregada en condiciones óptimas. Su funcionamiento depende ahora del compromiso y la correcta administración por parte de las autoridades comunales”, puntualizó.