CATEM reconoce la aprobación en Senado de reducción de la jornada laboral

Querétaro, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- El secretario nacional de organización de la Confederación Autónoma de Empleados y Trabajadores de México (CATEM) y secretario general en Querétaro, Erik Osornio Medina reconoció la aprobación en la Cámara de Senadores de la reforma constitucional al artículo 123 para reducir jornada laboral.

“En la CATEM reconocemos la aprobación en el Senado de la Reforma para Reducir la Jornada Laboral, la consideramos como un avance relevante en la modernización del marco laboral del país, será importante para los trabajadores mexicanos y sus familias”.

Explicó que la duración de 40 horas de la semana laboral se alcanzará de manera gradual: plantea que en 2026 la jornada sea de 48 horas; en 2027, de 46 horas; en 2028 pase a 44 horas; que en 2029 sea de 42 horas y que la jornada laboral quede en las 40 horas para 2030.

“Esta medida abre la puerta a un mejor equilibrio entre trabajo, vida personal y productividad, siempre que su implementación se realice de manera gradual, responsable y con diálogo entre trabajadores, empleadores y autoridades, desde la confederación reiteramos nuestra disposición a colaborar en la siguiente etapa legislativa y en la reglamentación de la reforma, con el objetivo de que la reducción de la jornada se traduzca en beneficios reales para las y los trabajadores, sin afectar la estabilidad laboral ni el desarrollo económico”.

Reconoció la unión de las fuerzas políticas para aprobar con 121 fotos a favor en lo general, 103 votos a favor y 15 en contra en lo particular y una vez aprobada la reforma, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados.

“Confiamos en que el proceso continúe fortaleciendo el consenso social y el respeto a los derechos laborales, pilares de un crecimiento más justo e incluyente”.