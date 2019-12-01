Cártel de Morena está aterrorizado por protestas multigeneracionales: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 19:30:30

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre del 2025.- El Cártel de Morena está aterrorizado ante el descontento social de millones de mexicanos, por lo que intenta minimizar las protestas así como a ocultado a las victimas de desaparición forzada, homicidios y los graves casos de corrupción de morenistas, afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El Jefe Estatal del PAN lamentó que Morena y sus perversos aliados criminalicen a quienes ejercen su derecho de manifestarse, en lugar de escuchar los gritos desesperados de madres buscadoras, de niños huérfanos por la violencia y de comerciantes, empresarios y agricultores arrodillados por el narco.

“El Cártel de Morena vive aterrorizado porque el pueblo ya despertó, el pueblo exige justicia por los miles de desaparecidos, por los miles de asesinatos y por los graves actos de corrupción en los gobiernos morenistas. ¡Morena va a caer!”, advirtió Quintana Martínez.

El Presidente del CDE del PAN también precisó que mujeres y hombres, de diversas edades, dieron muestra de valentía al salir a las calles a protestar en marchas multigeneracionales contra Morena y sus gobiernos dictatoriales.

“Millones de mujeres y hombres valientes, de diversas edades, dieron muestra en el país de cómo una protesta, convocada inicialmente por jóvenes, se convirtió en un movimiento multigeneracional. ¡El Cártel de Morena está aterrorizado!”, aseguró.