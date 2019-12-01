Carpetas de investigación de las 30 personas detenidas en Querétaro, están a cargo de una instancia federal: Víctor Antonio de Jesús Hernández

Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2026.- Será la autoridad federal la encargada de informar si las 30 personas que fueron detenidas a principios de año operaban o no en la entidad, confirmó Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

“Las carpetas de investigación están a cargo de una instancia federal, nosotros estuvimos apoyando en auxilio y colaboración proporcionamos información a partir de lo que en el ámbito de nuestra competencia se conoció, lo que les puedo compartir es que esta información debería ser actualizada por la instancia competente que en este caso sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Esto, luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch aseguró que estas 30 personas, dedicadas a delitos de extorsión, venta de droga y tráfico de armas operaban en Querétaro, sin embargo, Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, afirmó que los indiciados no contaban con operaciones en la entidad.

De Jesús Hernández aseguró que el personal de la dependencia a su cargo hace una integración de los trabajos y esfuerzos con la cobertura y dictámenes periciales y apoyo en el intercambio de información.

“Pero reitero, ustedes saben que hay un sigilo y secrecía en las investigaciones y también debemos ser respetuosos de las fases procesales correspondientes pero la investigación está a cargo de una operación federal, es decir, la judicialización, conclusión y conducción de las investigaciones está siendo pro una autoridad federal”.

Aseguró que la labor es permanente pues en Querétaro están comprometidos por ser el estado con mayor operatividad.

“El trabajo operativo también es preventivo, no significa que técnicamente seamos una institución de reacción, sino que la investigación y persecución de los delitos también tiene una finalidad de prevención porque de forma indirecta cuando se hace una detención o un aseguramiento se está previniendo la comisión de un delito y eso se estará realizando permanentemente en el estado”.

Entre las 30 personas aprehendidas se encuentra Diego Salazar o Luis Gustavo Agapito Millán, El Flaco, operador de los Beltrán Leyva en la región, y líder de este grupo.

El Flaco fue identificado como el coordinador de la venta y distribución de droga en la ciudad de Querétaro capital, "así como el reclutamiento de personas para actividades de sicariato enfocadas a la disputa del control territorial, rutas de trasiego o de neutralización de integrantes de grupos antagónicos".

Las autoridades descubrieron que los domicilios cateados están vinculados al grupo delictivo Los Salazar, afín al Cártel de Sinaloa, y que es un grupo dedicado a delitos de extorsión, venta de droga y tráfico de armas.