Carlos Torres Piña recoge 65 propuestas en Zitácuaro para fortalecer el segundo piso de la transformación

Zitácuaro, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.– Durante el noveno encuentro de “La 4T te escucha”, el coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, recibió cerca de 65 propuestas ciudadanas relacionadas principalmente con seguridad, salud, desarrollo económico y apoyo al campo, entre ellas la tecnificación del riego para productores de guayaba. Anunció que la estructura territorial comenzará recorridos casa por casa en Zitácuaro para ampliar la participación ciudadana y fortalecer el diagnóstico de las necesidades de la región.

El presidente estatal de Morena, Jesús Mora, sostuvo que construir el segundo piso de la transformación significa reconocer los avances, corregir lo necesario y escuchar directamente al pueblo. Advirtió que un movimiento que solamente se escucha a sí mismo termina perdiendo el rumbo, por lo que convocó a mantener abiertas las puertas a todas las expresiones sociales. Asimismo, reiteró que Torres Piña continúa desarrollando las tareas de organización territorial encomendadas por la dirigencia nacional.

Por su parte, Karen Janeth Sánchez, presidenta del Partido Verde en Zitácuaro, refrendó el respaldo de esta fuerza política al coordinador estatal y sostuvo que la unidad debe estar por encima de los intereses particulares. En el mismo sentido, Netzayalcótl Alanís y Samuel Miranda reconocieron la trayectoria de Torres Piña y expresaron su disposición de acompañar los trabajos territoriales, con el objetivo de que las propuestas ciudadanas contribuyan a construir soluciones para Michoacán.