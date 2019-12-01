Carlos Torres Piña encabeza preferencias en encuesta interna de Morena para Morelia

Fecha: 10 de Marzo de 2026
Morelia, Michoacán, a 10 de marzo del 2026.- Una encuesta sobre las preferencias de candidaturas de Morena a la alcaldía de Morelia coloca a Carlos Torres Piña como el aspirante con mayor preferencia entre los perfiles evaluados.

De acuerdo con los resultados difundidos por la firma LaEncuesta.mx, Torres Piña obtiene el 28.1 por ciento de las preferencias a la pregunta sobre quién debería ser el candidato o candidata del partido guinda para la presidencia municipal de la capital michoacana.

En segundo lugar aparece Luis Navarro García con el 25.0 por ciento de respaldo, seguido por Juan Carlos Barragán Vélez, quien alcanza el 17.4 por ciento en la medición.

Más abajo en la lista se ubican César Osuna Belmonte con 10.8 por ciento y Giulianna Bugarini Torres con 10.2 por ciento de las preferencias.

Finalmente, el estudio señala que un 8.5 por ciento de las personas encuestadas respondió que no sabe o no contestó a la pregunta sobre quién debería representar a Morena en la contienda por la alcaldía de Morelia.

