Morelia, Mich., jueves 19 de noviembre 2026.- El promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, se reunió con Carlos Torres Piña, a fin de anunciar que el PRD Michoacán, acompañará los foros de la Defensa de la Soberanía, encabezados por el coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

En este sentido, Octavio Ocampo celebró la apertura permanente al diálogo y a la construcción de acuerdos por parte de Carlos Torres Piña, con quien han coincidido en asumir con responsabilidad política y visión de futuro para el estado, esfuerzos conjuntos que permitan trazar una ruta compartida y poner al centro de las decisiones, las demandas más sentidas de la población.

Asimismo, destacó el encuentro entre dos grandes vertientes ideológicas que han marcado la vida pública de Michoacán y de México, como es el cardenismo y el obradorismo, una convergencia natural de quienes han compartido ideales y han sentado las bases de una izquierda que con trabajo y resultados, demuestra su capacidad de transformar profundamente la realidad de las familias mexicanas.

“El PRD, en un contexto de madurez política, ha manifestado su respaldo y acompañamiento a los Foros de la Defensa de la Soberanía, encabezados por el Coordinador Estatal Carlos Torres Piña, con el objetivo de construir una agenda común, además de llevar a cabo acciones de cercanía y trabajo en territorio en las distintas regiones de Michoacán, adaptando cada una de las propuestas a la realidad y necesidades de cada comunidad”, explicó.

Por último, Octavio Ocampo reconoció que estos encuentros de diálogo, reafirman que cuando existe la voluntad política y el reconocimiento de que las necesidades de Michoacán son más grandes que los intereses particulares, es posible alcanzar una organización plural, sólida e incluyente, que represente una fuerza invaluable para lograr que Michoacán avance con desarrollo, paz y bienestar para las y los michoacanos.