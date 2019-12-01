Caracterízate de catrín o catrina y gana 5 mil pesos en el concurso de foto del teleférico

Caracterízate de catrín o catrina y gana 5 mil pesos en el concurso de foto del teleférico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 12:35:03
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Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), a través del teleférico de Uruapan, convoca a la población a participar en el concurso de fotografía «Mejor Catrín y Catrina», con el propósito de promover las tradiciones de Noche de Muertos y fomentar la participación de las familias en las actividades culturales de Michoacán.

La titular de la dependencia, María Elena Huerta Moctezuma, informó que las personas interesadas deberán caracterizarse de catrín o catrina, tomarse una fotografía dentro del teleférico y enviar la imagen por mensaje privado (Inbox) a las redes sociales oficiales del sistema de transporte en el enlace https://www.facebook.com/TelefericoUruapan. La fecha límite para recibir las fotografías es el 1 de noviembre y los resultados se publicarán el 3 de noviembre en las redes sociales oficiales.

El concurso contempla premios de 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil para el segundo y 2 mil para el tercero. Además, se otorgarán siete menciones especiales, cada una con un pase personal e intransferible que permitirá viajes ilimitados en el teleférico de Uruapan durante un mes, a partir de la fecha que establezca la organización.

Esta actividad busca generar espacios de participación en torno a las tradiciones de la región y busca acercar a la población al teleférico mediante una propuesta que vincula la expresión cultural con el uso del transporte público. Las bases completas se pueden consultar en el enlace https://bit.ly/4BCb646.

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