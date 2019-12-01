Capula inaugura la edición 16 de la Feria de la Catrina y premia talento artesanal

Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2026.- Con la inauguración de la edición 16 de la Feria de la Catrina, Capula celebra el talento, la creatividad y la tradición de sus maestras y maestros artesanos, en una fiesta que invita a disfrutar de la riqueza del arte popular michoacano y que culminará el 3 de noviembre, informó la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart).

Durante el acto de apertura de la Feria de la Catrina, el director general de Casart, Cástor Estrada Robles, señaló que se reunieron 76 piezas elaboradas por 56 personas artesanas, de las cuales 25 resultaron ganadoras y recibieron una bolsa total de 90 mil pesos en premios. Las piezas participantes estarán a la venta durante los días de la feria en el Centro Cultural de Capula, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, donde se podrán adquirir directamente las creaciones de las y los artesanos.

Por su parte, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, destacó que, con la participación de 260 personas artesanas, esta feria se consolida como un importante escaparate cultural y turístico que permite compartir con los visitantes la riqueza de la alfarería, la gastronomía y las tradiciones que hacen de la Noche de Muertos en Michoacán una celebración tan especial.

Asimismo, el presidente del Patronato de la Feria de Capula, Alejandro Romero López, subrayó que con esta celebración Capula abre sus puertas al público para compartir el talento de sus artesanas y artesanos, fortalecer el reconocimiento del arte popular e impulsar la actividad artesanal de la región.

En los últimos años, esta feria ha logrado reunir a más de 150 mil visitantes por edición, con lo que se ha alcanzado una derrama económica de alrededor de 35 millones de pesos, cifras que reflejan su importancia para la actividad turística, el comercio local y, principalmente, para las familias que encuentran en estas actividades una oportunidad de desarrollo y bienestar.

Finalmente, LEGO se sumó a la celebración y otorgó tres premios en la categoría infantil. En esta categoría, el primer lugar fue para Luis Ángel Pérez Cortés, por su pieza “adornando la tumba con mis abuelos”; el segundo, para Jesús Emmanuel Pérez Martínez, por su obra “tumba del muerto”; y el tercero, para Diego Delgado López, por su pieza “catrinas acomodando el altar de Noche de Muertos”.