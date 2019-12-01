Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 20:04:42

Querétaro, Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Ante el crecimiento urbano y la presión sostenida sobre el recurso hídrico, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Antonio Zapata Guerrero impulsó una iniciativa de ley en materia de cosecha de agua que busca aprovechar el agua de lluvia para uso urbano, doméstico y agrícola, al tiempo que promueve la infiltración hacia el subsuelo para recargar los acuíferos.

El planteamiento del legislador pone el acento en la corresponsabilidad entre autoridades, sectores productivos y ciudadanía, bajo la premisa de que el cuidado del agua no puede recaer únicamente en las instancias de gobierno.

Desde su perspectiva, la propuesta busca ordenar el aprovechamiento pluvial y evitar que el recurso corra sin aprovecharse o se desperdicie.

De acuerdo con lo expuesto por Zapata Guerrero, la iniciativa contempla que los nuevos desarrollos incorporen sistemas de captación de agua de lluvia desde su planeación y presupuesto de urbanización.

Asimismo, propone separar las redes hidráulicas según el tipo de agua, potable, tratada y pluvial, de modo que el agua de lluvia pueda destinarse a sanitarios, riego, parques, jardines y áreas verdes.

Otro eje central de la propuesta, dijo, consiste en devolver el agua al subsuelo mediante pozos de absorción, pisos filtrantes y estacionamientos permeables en zonas urbanas, con el fin de favorecer en el mediano y largo plazo la recuperación de los mantos freáticos.

Detalló que la iniciativa apuesta por esquemas de incentivo además de obligaciones normativas como integrar la captación pluvial desde el diseño y el presupuesto de urbanización; otorgar certificaciones de edificación sustentable a quienes realicen adaptaciones, además de plantear en el mediano y largo plazo apoyos como cisternas subsidiadas para facilitar la adecuación en domicilios; establecer un plazo de un año para emitir los reglamentos correspondientes e impulsar canales y pequeños bordos con membrana para almacenar agua en el campo.

Señaló que la Ley General de Aguas respalda la captación, el uso y la filtración del agua pluvial, y reconoció avances puntuales impulsados por la Comisión Estatal de Aguas (CEA), el municipio de Corregidora, el fraccionamiento Pirámides y planteles escolares que ya aprovechan arcotechos para recolectar lluvia.

Por su parte, el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Guillermo Vega Guerrero, subrayó que la propuesta apunta a consolidar una cultura permanente de uso responsable del agua en una entidad marcada desde hace años por la alerta hídrica, al sostener que establecer reglas y conciencia desde ahora responde a una necesidad real del presente y del futuro de Querétaro.